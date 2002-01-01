Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России Владимир Путин 1 декабря 2016 года обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. «Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане России! Сегодня, как обычно в Посланиях, речь пойдёт о наших задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Больше внимания на этот раз уделим экономике, социальным вопросам и внутренней политике. Нам приходится решать все эти задачи в сложных…

Тросовое дело Послесловие к аварии палубного истребителя на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Падение в море после неудачной посадки СУ-33 на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вызвало бурную дискуссию экспертов - кто виноват в случившемся. Одна часть экспертов вначале склонялась к тому, что виной всему тормозная система авианосца – те самые злополучные тросы, которые призваны остановить бег приземляющегося истребителя. Другие – отстаивая честь российского оборонной промышленности, переводила стрелки на пилота, который, по их мнению, сделал при посадке отклонение от злополучной оси более, чем на полметра. Мол, трос и система аэрофинишера не при чем – злополучный человеческий фактор, ошибка пилота…

В ожидании оттепели Будут ли перемены в российской внутренней политике? Совсем незаметно прошли почти два месяца с того момента, как на Старой Площади произошли кадровые перемены, значение которых для российской внутренней политики выглядят если не судьбоносным, но по уж точно кардинальным. Дело не только в смене одного управленческого стиля на другой, речь идет о смене самой системы достижения поставленной цели - создания эффективной, современной внутренней политики, способной опираться не сколько, а точнее не только на административный ресурс, но и на широкую коалицию гражданского общества и партийно - общественной организационной структуры, которая обладает силой монолитного единства в главном - поддержки курса президента, но вполне может быть в противоречиях в отношении путей и методов действий.

Кортик – не кинжал или почему как долго выполняется поручение Президента? После публикации в «РВ» в ноябре 2015 статьи «Табуреткой по кортику» в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре того же года Президент Владимир Путин на вопрос журналиста из Севастополя по этому поводу ответил коротко: «А кортики офицерам надо вернуть».

«Чкаловский мотокросс» пройдет в феврале 2017-го Его организатором снова выступит АМК ФСО России Более десяти лет назад был создан Автомобильно-мотоциклетный клуб ФСО России. За эти годы количество направлений его деятельности значительно выросло, а постоянные проекты — регулярно совершенствуются.

Торосы Дональда Трампа Происходящие после ноябрьских президентских выборов события в США свидетельствуют о наличии в Соединённых Штатах необычной для этой страны политической обстановке. Как свидетель всех президентских компаний в США за последние тридцать лет, могу отметить, что в ходе них переходные периоды передачи власти, в отличие от нынешнего процесса, проходили спокойно. В настоящее время, хотя республиканец Дональд Трамп и одержал уверенную победу, неожиданную для вашингтонского истеблишмента, представители которого рассчитывали на победу демократки Хилари Клинтон, в Вашингтоне стали предприниматься попытки по его дискредитации и подниматься вопросы по поводу легитимности его победы.

Убийство российского посла – война обостряется 19 декабря в турецкой столице подло, выстрелами в спину, был убит Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Андрей Карлов. Убийство было совершено в музее на открытии фотовыставки «Россия глазами турок».





Трамп и новый мировой порядок Строго говоря, никто толком не знает, на что способен Трамп и что он будет делать. Этот человек мало доверяет чужим советам и не придерживается никакой четкой идеологии. Во что он верит – так это в свой инстинкт, который уже обеспечил ему победу на выборах.



Автор - Тодд Лефко, политолог, США